Zeemijn in het IJ is weer terecht

De oude zeemijn die gisteren door baggeraars werd gevonden in het Amsterdamse IJ, is weer terecht. Volgens procedure was de bom na de vondst weer te water gelaten, toen er foto's van waren gemaakt. Daarna konden duikers van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) de mijn niet meer vinden.

Dat had waarschijnlijk te maken met het slechte zicht onder water. De EOD heeft toen met succes een mobiele sonarset gebruikt. De mijn lag niet ver van de plek waar hij gisteren werd gevonden, ter hoogte van het Java-eiland.

Bommen lozen

Wekelijks worden op land en in water zo'n dertig oude explosieven gevonden, maar een zeemijn in het IJ is ongebruikelijk. Vaker vinden vissers in de Noordzee vliegtuigbommen, geloosd door geallieerden die niet in Groot-Brittanniƫ mochten landen met bommen aan boord.

De nu gevonden zeemijn is in de woorden van defensie "een flinke jongen". Het is niet duidelijk of de mijn nog kan ontploffen; het explosieve materiaal kan in de loop van de tijd uit de bom "lekken", waardoor deze ongevaarlijk wordt.

De Explosieven Opruimingsdienst gaat nu samen met de gemeente kijken hoe de mijn geruimd wordt.