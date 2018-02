Radio 1 komt met 'De Dag': een dagelijkse nieuwspodcast

Vandaag in De Dag

De watersnoodramp overleefd: Kees Slagter was veertien jaar toen Zuidwest-Nederland werd getroffen door de watersnoodramp. "De stank is me altijd bijgebleven. Rottende uien, kadavers die ronddrijven, ik krijg dat nooit meer uit mijn hoofd", vertelt hij in de podcast.

Slagter is voormalig OVT-journalist en schreef een boek over de ramp. Hij beschrijft het terughoudende optreden van de overheden vlak na de ramp. De radionieuwsdienst ANP deed eigenlijk het werk wat de RVD had moeten doen. En veel burgemeesters sloegen niet meteen alarm: "De klokken luiden? Morgen lachen ze me uit!"

De Russische olympische soap uitgelegd: De schorsing van 28 Russische sporters is weer ongedaan gemaakt. "Is dit nu hét onomstotelijk bewijs en wist Poetin hiervan?" NOS-sportjournalist Gio Lippens neemt je mee aan de hand door de soap die het inmiddels is geworden.

Waterkraan Kaapstad verder dicht: "Als je iets langer dan drie minuten doucht, ben je al door je dagelijkse rantsoen heen", ontdekt NOS-correspondent Bram Vermeulen thuis in Kaapstad. Tot vandaag mochten inwoners 87 liter water per dag gebruiken, vanaf nu is dat nog maar 50 liter en op 16 april is het op. "Ik hoor om me heen niets anders dan water, water, water. Zuid-Afrikanen zijn echt aan het hamsteren geslagen."