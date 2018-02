​'Waarschuwing voor 50 IS-verdachten', extra controle op Middellandse Zee​

Een groep van vijftig mogelijke IS-strijders is per boot in Italië aan land gegaan, dat staat volgens The Guardian op een speciale opsporingslijst van Interpol. De informatie zou eind vorig jaar als waarschuwing zijn verspreid aan Europese landen.

De Britse krant heeft de lijst naar eigen zeggen in handen. "Het zou gaan om vrij gedetailleerde info", zegt Italië-correspondent Mustafa Marghadi in het NOS Radio 1 Journaal. "Met namen en geboortedata. Vier verdachten zouden al bekend zijn bij de veiligheidsdiensten hier." Een verdachte is mogelijk de grens met Frankrijk overgestoken.

De IS-verdachten komen uit Tunesië. Volgens Marghadi is dat land met zo'n 5000 à 6000 strijders "de hofleverancier" van de terreurorganisatie. Sinds de instorting van het kalifaat is er vrees voor strijders die naar Europa vertrekken om aanslagen te plegen.

Het nieuws over de Interpol-lijst valt samen met een bekendmaking van de Europese grensbewakingsdienst Frontex. Die begint vandaag een nieuwe opsporingsoperatie op de Middellandse Zee, met als doel potentiële terroristen aan te pakken. Het is niet bekend of er een verband is tussen de nieuwe operatie en het nieuws van de Britse krant.

Spookroutes naar Sicilië

Eind vorig jaar was er een forse stijging van het aantal Tunesiërs dat per boot naar Sicilië overstak. "Die hadden spookroutes gevonden, die niet te traceren waren door de grensbewaking", zegt de NOS-correspondent. "Daar waarschuwde Italië eind vorig jaar al voor." De aantallen bootvluchtelingen zijn overigens niet te vergelijken met die tijdens het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis.

Italië ontkent het bestaan van de speciale Interpol-lijst. De internationale politieorganisatie zelf wil er niets over zeggen. Interpol kan zulke gevoelige info alleen vrijgeven met toestemming van de betrokken landen.

De Italiaanse overheid heeft volgens Marghadi geen speciale maatregelen genomen. Het land heeft al strenge anti-terrorismewetten. "Bij verdenking van terreur word je zo het land uitgezet." Dat zou sinds 2015 zo'n 250 keer zijn gedaan.