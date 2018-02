Het loopt gesmeerd bij Shell: bijna drie keer meer winst

De stijgende olie- en gasprijzen, de groeiende wereldeconomie, nieuwe olie- en gasprojecten en kostenbesparingen hebben olie- en gasmaatschappij Shell in 2017 een stevige boost gegeven. De omzet steeg met 30 procent naar 305 miljard dollar (247 miljard euro). De nettowinst kwam uit op 13 miljard dollar (10,5 miljard euro), een stijging van 184 procent.

"Een sterke financiƫle prestatie", aldus topman Ben van Beurden. De ruwe olieprijs steeg in 2017 van rond de 50 dollar in de zomer naar bijna 70 dollar eind december. Aan de bron, bij het bovenhalen van olie en gas (upstream), werd weer geld verdiend; bij de verwerking, de raffinage en de verkoop van brandstoffen (downstream) steeg de winst met een kwart.

Groningen

In de persconferentie over de cijfers kwam ook de Groningse gaskwestie en de intrekking van de 403-verklaring ter sprake. Van Beurden zei verrast te zijn over de ophef en de suggesties dat Shell zijn verantwoordelijkheid zou ontlopen en de NAM niet zou dekken.

Shell heeft geen andere intenties gehad met de intrekking van de 403-verklaring dan zich aanpassen aan Europese regels. "We staan volledig achter de NAM en achter Groningen", aldus de topman.