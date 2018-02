Voorspelde gladheid valt mee

De gladheid waarvoor de ANWB en de Verkeersinformatiedienst hadden gewaarschuwd, valt mee. In het oosten en het zuiden van het land kan het plaatselijk glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten en er kan hier en daar een winterse bui vallen.

Rond 08.30 uur stond er bijna 400 kilometer file op de Nederlandse wegen. Dat is net iets meer dan gebruikelijk. Er was een zware ochtendspits voorspeld.

De verwachting is dat in de tweede helft van de ochtend de gladheid overal voorbij is. Dan loopt de temperatuur op tot een graad of zes.

Gisteravond gebeurde er door de gladheid een ongeluk op de A73 bij Nijmegen. Daarbij waren tien auto's betrokken. De weg was daar glad door sneeuw en hagel. Ook op twee andere plaatsen op de A73 waren aanrijdingen tussen twee auto's.