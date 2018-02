Voorzitter Amnesty Turkije zit toch nog vast

Taner Kiliç, de voorzitter van Amnesty International in Turkije, zit toch nog vast. De rechtbank in Istanbul bepaalde gisteren dat Kiliç na bijna acht maanden gevangenschap zijn proces in vrijheid mocht afwachten, maar hij is volgens Amnesty kort na dat besluit opnieuw gearresteerd. Onduidelijk is op welke grond ditmaal.

Collega's en familieleden van Kiliç kwamen gisteren aan in de westelijke stad Izmir om hem op te vangen na zijn vrijlating, maar zover kwam het nooit. Zijn advocaten zeggen tegen Amnesty dat het OM in beroep is gegaan tegen de vrijlating.

Volgens de mensenrechtenorganisatie werd het beroep tegen de vrijlating aanvankelijk afgewezen door de rechtbank in Istanbul, waarop het beroep is verplaatst naar een lokale rechtbank. Daar wordt Kiliç naar verwachting vanochtend voorgeleid.

Couppoging

De Amnesty-voorzitter werd in juni vorig jaar opgepakt omdat hij ervan wordt verdacht dat hij banden heeft met de beweging van de islamitische geestelijke Fethullah Gülen. Dat is verboden in Turkije, omdat de Gülen-beweging volgens de Turkse regering een terroristische organisatie is die achter de couppoging van 2016 zit.

"Sinds de coup is alles waarvan je dacht dat het niet mogelijk was, toch mogelijk", zegt een woordvoerder van Amnesty in Nederland. "Kiliç moet onmiddellijk worden vrijgelaten en we roepen Nederland en andere landen ook op om zich daar hard voor te maken."

Turkije weigerde eerder Kiliç vrij te laten, omdat hij de versleutelde berichtendienst Bylock zou hebben gedownload. Die wordt volgens de autoriteiten gebruikt door de Gülen-beweging. "Een onzin-aanklacht", zegt de woordvoerder van Amnesty. De organisatie bestrijdt dat Kiliç de berichtenservice geïnstalleerd heeft.