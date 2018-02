Rechtszaak over lijk seriemoordenaar Manson

De overleden seriemoordenaar Charles Manson kan voorlopig nog niet worden begraven. Een rechtszaak over zijn lijk en nalatenschap zal nog zeker een maand duren en zolang blijft het lichaam in het mortuarium.

Manson overleed in november op 83-jarige leeftijd. Hij zat een levenslange gevangenisstraf uit omdat hij het brein was achter de moord op actrice Sharon Tate en acht anderen in 1969.

Drie personen hebben zijn lichaam geclaimd: een zoon, een kleinzoon en een penvriend. De rechter moet de knoop doorhakken, de eerste zitting is op 7 maart.

'Macabere interesse'

Het testament van Manson wijst zijn penvriend Michael Channels aan als zijn erfgenaam. Mansons familieleden vechten dat echter aan omdat Channels in het verleden geld heeft verdiend met de verkoop van Mansons eigendommen.

"Hij heeft een macabere interesse in de misdaden van Manson en probeert winst te maken met sensatie", meent de advocaat van Mansons zoon.

De 49-jarige Michael Brunner werd een jaar voor zijn vaders misdaden geboren; zijn moeder was een van de eerste volgelingen van de sekteleider. Hij groeide op bij de ouders van zijn moeder en nam hun naam aan.

Liedjes

Manson kreeg nog twee zonen, die inmiddels beiden zijn overleden. De zoon van een van hen probeert eveneens als erfgenaam te worden aangewezen.

Wie door de rechter wordt aangewezen als erfgenaam mag bepalen wat er met het lichaam van Manson gebeurt. Daarnaast erft hij de lucratieve rechten op de beeltenis van Manson en zijn liedjes, die bijvoorbeeld door Guns N' Roses en Marilyn Manson werden vertolkt.