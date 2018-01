Man (32) dood na vechtpartij Rotterdam

Een 32-jarige Rotterdammer die afgelopen weekend betrokken was bij een nachtelijke vechtpartij, is aan zijn verwondingen overleden.

De man, Jip Jurg, was vrijdagavond met vrienden aan het stappen in het centrum van Rotterdam. Halverwege de nacht ging hij naar een feest in de Rotterdamse schouwburg, waar op dat moment veel bezoekers waren van het Internationaal Filmfestival Rotterdam.

Na een uur ging hij naar buiten en daar raakte hij betrokken bij de vechtpartij. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Wel is zeker dat Jurg na het incident een taxi pakte om thuis te komen.

Daar werd hij zondag gevonden door zijn vader. Toen de hulpdiensten aankwamen, was hij al overleden. Uit sectie is gebleken dat Jurg inwendig letsel had, meldt RTV Rijnmond.

De politie heeft twintig rechercheurs op de zaak gezet. Er wordt onder meer gezocht naar de taxichauffeur die de man had thuisgebracht.