Shell boort grote nieuwe bron aan in de Golf van Mexico

Shell boort al bijna 40 jaar in de Golf van Mexico, en werkt er op dit moment aan verschillende andere projecten. De afgelopen tien jaar kon het bedrijf er al meer dan een miljard vaten aan olie claimen.

Op dit moment is ook een Mexicaanse veiling aan de gang van diepzee-olie- en -gasgebieden in de Golf van Mexico. Volgens persbureau Reuters heeft Shell negen gebieden gewonnen, alleen of in een consortium met andere bedrijven. Het is de grootste veiling sinds Mexico de energiesector openstelde voor internationale oliebedrijven.