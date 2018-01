Geestelijke in België schuldig aan meervoudige moord

De volksjury van de rechtbank in Brugge heeft een diaken uit Wevelgem schuldig bevonden aan meervoudige moord. De 61-jarige Ivo P. heeft als stervensbegeleider zeker vijf mensen omgebracht, naar eigen zeggen om "een waardeloos leven van een terminale patiënt in te korten."

Onder de doden zijn zijn moeder, zijn schoonvader en twee oudooms.

De zaak tegen P. kwam aan het rollen toen hij in 2013 aan een psychiater vertelde dat hij in de jaren 80 en 90 in een ziekenhuis in Menen bij tientallen mensen euthanasie had toegepast, zonder dat ze daarom hadden gevraagd. Hij had dat gedaan door lucht in hun aderen te spuiten.

Schoonvader en moeder

Later, in 2004 en 2011, doodde de geestelijke zijn schoonvader en moeder. Ze leden volgens hem ondraaglijk.

Hoeveel slachtoffers P. werkelijk heeft gemaakt, is niet duidelijk geworden. Hij houdt het zelf op maximaal twintig, maar van de meeste mensen heeft hij geen naam, zodat het voor justitie onmogelijk was hem daarvoor te berechten.

De aanklager houdt het daarom op ten minste tien moorden, gepleegd tussen 1978 en 2011. Van zes slachtoffers is de naam wel bekend. Behalve de vier familieleden zijn dat twee patiënten uit het ziekenhuis. Van de moord op één van die patiënten is P. vrijgesproken.

Morgen hoort P. welke straf hij krijgt. Het kan uitdraaien op levenslang.