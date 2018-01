'Wij zijn 80!', leeftijdsgenoten van Beatrix blikken terug op jonge jaren

De eerste vrouwelijke nieuwslezer van Nederland, Eugènie Herlaar, neemt de kijker mee naar het nieuws van die tijd.

Met Aart Staartjes, Pleuni Touw en Frans Weisz gaat Herman van der Zandt dieper in op gebeurtenissen die veel invloed hadden op hun leven. Dat doen ze op het stoomschip Rotterdam, dat tijdens zijn eerste reis naar New York de toen 21-jarige prinses Beatrix aan boord had.

Aart Staartjes benadert het ouder worden met een zekere luchtigheid. "Bij Sesamstraat zei ik weleens, als kinderen vroegen hoe oud ik was, dat ik met een been in het graf stond. Maar dat mocht niet meer van de ouders."