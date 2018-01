20.000 euro voor gouden tip Utrechtse autobranden

Er ligt 20.000 euro klaar voor de gouden tip over een serie autobranden in Utrecht. De beloning komt van het Openbaar Ministerie en de gemeente.

De afgelopen maanden werden veel auto's in brand gestoken in de wijken Overvecht, Kanaleneiland en Hoograven. Vooral in de weken rond de jaarwisseling was het raak, toen gingen 57 auto's in vlammen op. Er is nog niemand aangehouden.

De politie denkt dat groepen jongeren achter de autobranden zitten die elkaar ophitsen. "Als er in de ene wijk een auto in brand wordt gestoken, zien we vaak dat het vrij kort daarna in een andere wijk ook raak is", zei de politie eerder.

Andere methodes werken niet

Partijen in de Utrechtse gemeenteraad riepen de burgemeester vorige week op om met de beloning te komen, schrijft RTV Utrecht. Het Openbaar Ministerie zei toen pas een groot geldbedrag in het vooruitzicht te stellen als de vermoedelijke daders in beeld zijn. Nu zegt het OM dat de beloning vooral is ingesteld omdat andere methodes om de daders te pakken niet werken.

In Culemborg werd vorige week ook 20.000 euro beloning uitgeloofd voor de gouden tip over zeker 70 autobranden in die gemeente. Daarna kwamen zeker 30 tips binnen. Er zijn ook namen genoemd, maar volgens Omroep Gelderland is nog niemand aangehouden.