Drukte bij afscheid van doodgeschoten jongen in Amsterdam

Honderden mensen zijn vanmiddag bij elkaar gekomen in de Nasr-moskee in Amsterdam. Daar werd een afscheidsgebed gehouden voor Mohammed Bouchikhi, die vorige week werd doodgeschoten.

Onder de aanwezigen waren veel vrienden en andere bekenden van de 17-jarige jongen. De belangstelling was zo groot, dat er niet voor iedereen plek was in de moskee.

Waarnemend burgemeester Van Aartsen is vanavond op bezoek geweest in de wijk. Hij nam volgens de regionale omroep NH een kijkje bij buurthuis Wittenburg en ging in gesprek met buurtbewoners en familie van de slachtoffers. Gisteren bezocht hij al de ouders van de doodgeschoten Bouchikhi.