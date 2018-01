Verdachte Groningen: 'Het was alsof je een vogeltje uit de lucht schoot'

De 20-jarige Azim A. die verantwoordelijk wordt gehouden voor het neerschieten van een student in Groningen zou daarna tegen een medeverdachte hebben gezegd: "Het voelde fijn, alsof je een vogeltje uit de lucht schoot." Dat zei de officier van justitie vandaag tijdens de eerste zitting in de rechtbank.

De 21-jarige student fietste in oktober naar huis na een avondje stappen. Hij werd aangesproken door drie onbekende mannen en daarna uit het niets beschoten. De student fietste weg, maar werd nog vier keer geraakt. Door één van de schoten is hij voor de rest van zijn leven vanaf zijn middel verlamd. Waarschijnlijk was hij een willekeurig slachtoffer.

Afmaken

Volgens het Openbaar Ministerie zei A. ook dat hij naar het ziekenhuis wilde rijden 'om het af te maken'. Justitie vindt dat de verdachte vanwege die uitspraken moet worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum in Utrecht.

De hoofdverdachte werd een paar weken na het drama aangehouden. Eerder werd een 19-jarige man gearresteerd. De rechtszaak tegen de twee gaat in september verder, weet RTV Noord.