Reconstructie: beleef de watersnoodramp van 1953, met unieke kleurenbeelden

De NOS wijdt morgen twee speciale uitzendingen aan de watersnoodramp.

Van 10.30 - 12.00 uur op NPO 1 en NOS.nl is er een rechtstreeks verslag van de herdenking bij het Nationaal Monument Watersnood 1953 in Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland.

In de avonduitzending van 21.25 - 21.55 uur op NPO 2 en NOS.nl ontvangt Herman van der Zandt Deltacommissaris Wim Kuijken. Verder is er een terugblik op de herdenking en een reportage over de watersnood in Oude Tonge.