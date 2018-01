Staat gaat schadeclaims door gaswinning afhandelen

De schadeclaims worden voortaan op inhoudelijke gronden beoordeeld, onafhankelijk van locatie of omvang. De zogenoemde 'contouren', waarmee een beperkter gebied wordt bedoeld, vervallen daarmee. Ook mensen die in de buurt van het Drentse Norg wonen, kunnen zich met schade bij de nieuwe commissie melden. In Norg is een gasopslag.

De ruim 6000 schademeldingen van voor 31 maart 2017 moeten voor 1 juli dit jaar zijn afgehandeld.

Reacties: "Het eerste vloertje naar herstel"

In een reactie zegt belangenorganisatie Groninger Gasberaad "nog lang niet klaar" te zijn. "We realiseren ons dat we nog geen garanties hebben. Veel staat of valt nog met de uitwerking en de manier waarop de commissie straks het werk gaat doen. Maar het eerste vloertje naar herstel van het vertrouwen lijkt hiermee gelegd."

NAM-directeur Gerald Schotman zegt blij te zijn met het nieuwe schadeprotocol. "Vanaf nu kan het Rijk de afhandeling van de schade door aardbevingen weer voortvarend oppakken. We staan met dit protocol nu definitief voor de toekomst op afstand van die schade-afhandeling. Dat was nadrukkelijk de wens van de Groningers en ook van ons als bedrijf. Tegelijkertijd blijf ik benadrukken: NAM vergoedt ook in de toekomst de schade die door aardbevingen is veroorzaakt."