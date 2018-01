Fotograaf cel in voor verkrachting modellen tijdens shoot

Een fotograaf uit Amersfoort is veroordeeld tot drie jaar en zeven maanden cel voor het verkrachten en aanranden van zes vrouwen. Volgens de rechtbank Midden-Nederland heeft hij tussen 2010 en 2016 op "subtiele wijze misbruik gemaakt van de droom van vrouwen om model te worden".

De man gaf de vrouwen het idee dat hij ze een grote carrière kon bezorgen in de modellenwereld. Hij liet de vrouwen zich tijdens fotoshoots of audities voor zijn neus uitkleden en andere lingerie aantrekken. Daarbij zat hij aan hun borsten en billen en in een aantal gevallen ging hij zelfs over tot verkrachting.

Onder druk

Hij zei tegen zijn slachtoffers dat als ze zouden tegenwerken, dat schadelijk was voor hun carrière als model. Zo stelde hij ze een missverkiezing in de Dominicaanse Republiek in het vooruitzicht. Ook zei hij dat het normaal was dat een fotograaf op die manier met zijn modellen omging.

Een van de slachtoffers verklaarde: "Ik mocht niet praten over wat er gebeurde tijdens een shoot. Anders zou ik een slechte reputatie krijgen. Hij zei dat ik mij op mijn gemak moest voelen en dat het allemaal normaal was. Ik stond onder druk, omdat hij connecties heeft met het modellenbureau. Ik moest mijn kans pakken."

De fotograaf kwam in een aantal gevallen aan zijn modellen via het modellenbureau van zijn vrouw.

'Lastercampagne'

Tijdens de rechtszaak heeft de man van 45 alle beschuldigingen tegengesproken. Hij zei dat hij het slachtoffer is van een lastercampagne.

Het Openbaar Ministerie had zes jaar cel tegen hem geëist. Volgens het OM heeft hij zeker tien meisjes en vrouwen tussen de 16 en 28 jaar aangerand of verkracht. De rechtbank acht dat in zes gevallen bewezen, daarom valt de straf lager uit dan de eis.