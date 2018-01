Met Nada's dna werd haar in 1953 verdronken tante Maatje geïdentificeerd

Haar opa is na de ramp heel wat keren op de fiets van Zeeuws-Vlaanderen naar Schouwen-Duiveland gereden om zijn dochter te zoeken. "Hij heeft haar niet kunnen vinden."

Een ooggetuige heeft later verteld wat er met haar tante is gebeurd: "Ze hebben geprobeerd de deur van de schuur te gebruiken als vlot om zo weg te komen. Een vrouw die op de nok van een schuur zat, heeft gezien hoe dat vlot met alle mensen erop in de golven is verdwenen."

Maatje had alleen een steen zonder graf op de begraafplaats van Nieuwerkerk waarop stond: Maatje Verhelst, vermist. Nu ligt ze herbegraven in Ouwerkerk - met onder de steen haar graf. Tegen Omroep Zeeland zegt haar nichtje: "Zo is het compleet."