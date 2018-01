Atjeh verplicht moslimstewardessen tot hoofddoek

De Indonesische provincie Atjeh heeft bepaald dat alle islamitische stewardessen een hoofddoek moeten dragen als ze op Atjeh vliegen. Atjeh is de enige provincie in Indonesiƫ waar islamitische wetgeving van kracht is. In de rest van het land geldt een milder regime, en worden vrouwen vrijgelaten of ze wel of niet hun hoofd bedekken.

De regionale regering van Atjeh heeft de Indonesische luchtvaartmaatschappij Garuda op de hoogte gesteld van de verplichting. Garuda is ermee akkoord gegaan. Ook andere maatschappijen, zoals het Maleisische AirAsia, kregen bericht. AirAsia wilde geen reactie gegeven.

KLM vliegt niet op Atjeh, wel op Jakarta en Bali.

Atjeh ligt in het uiterste noorden van Sumatra en geniet een grote mate van autonomie. Moslima moeten de hoofddoek dragen bij vluchten van en naar Atjeh. De verplichting geldt niet voor niet-islamieten.