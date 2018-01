Vanmiddag in Groningen presentatie bevingschadeprotocol

In het schadeprotocol staan regels over de vergoeding van woningschade na een aardbeving. Er wordt al bijna een jaar over een nieuw protocol onderhandeld. Minister Wiebes zei vorige week in een Kamerdebat dat het protocol "bijna af" was. Het oude schadeprotocol moest worden aangepast, omdat veel partijen in Groningen vonden dat de NAM daar een te grote rol in speelde.