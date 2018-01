KPN-topman Blok zwaait af met opnieuw lagere verkoopcijfers

Hij heeft als doel gesteld dat KPN over een tot drie jaar de omzetdaling op de zakelijke markt heeft omgebogen. "Daarvoor zijn we goed op weg."

In Nederland was er meer concurrentie op de markt voor mobiele telefonie doordat Tele2 als vierde speler een eigen netwerk opzette. Inmiddels zijn er plannen om T-Mobile en Tele2 samen te voegen. Blok weet niet of KPN voordeel gaat krijgen van minder concurrentie. "Dat kun je op voorhand niet zeggen. De transactie moet nog goedgekeurd worden. Vooralsnog is het business as usual."

Klantendata

Het telecombedrijf probeert de resultaten om te buigen door meer producten aan klanten te verkopen. Daarbij gebruikt het bedrijf onder meer data uit de modems van klanten. "Een voorbeeld, we kunnen zien of de wifi-verbinding van klanten goed is. En dan kunnen wij weer een advies geven over hoe zij de verbindingen in huis kunnen verbeteren."

Ook wordt er meer bespaard op kosten. De kosten moeten voor 2019 met 350 miljoen euro zijn teruggebracht. Zo investeert KPN in nieuwe IT-systemen die minder aan onderhoud kosten. Ook heeft het bedrijf op personeel bezuinigd.

Eelco Blok begon in 1983 bij KPN en vertrekt dus later dit jaar. Op de vraag of hij al weet wat hij na KPN gaat doen, antwoord hij: "Dat ga ik bekendmaken als ik echt gestopt bij KPN."