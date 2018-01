Politie valt tiental drugslabs binnen

De politie heeft invallen gedaan op een tiental locaties in Oost-Brabant, Limburg en Gelderland in verband met een onderzoek naar de handel in chemicaliƫn en drugs. Vijf mensen zijn aangehouden.

De invallen waren in de vroege ochtend in woningen en loodsen in Geldrop, Helmond, Someren, Venlo, Venray, Nieuw Bergen en Velddriel. Vier verdachten, van tussen de 28 en 57, komen uit Geldrop. De andere is een 27-jarige man uit Venlo.

De arrestaties werden verricht door een arrestatieteam, omdat het vermoeden bestond dat de verdachten over vuurwapens beschikten.

De vijf verdachten zitten vast op volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact met een advocaat mogen hebben. De politie deelt mee dat het doorzoeken van de woningen en loodsen nog een groot deel van de dag zal duren.