Wekdienst 31/1: prinses Beatrix 80 en State of the Union

Wat heb je gemist?

President Trump heeft in zijn eerste State of the Union de Republikeinen en Democraten opgeroepen compromissen te sluiten. Dat is volgens hem nodig om de verouderde infrastructuur en immigratieproblematiek aan te pakken. Hoewel de president opriep tot eenheid was daarvan niet veel te merken in de zaal; Republikeinen gaven regelmatig een staande ovatie, terwijl de aanwezige Democraten veelal stil in hun stoel bleven zitten.

Ander nieuws uit de nacht:

Spoorbeheerder ProRail krijgt 43 miljoen euro om op meer trajecten 'spoorboekloos' te gaan rijden: de routes Schiphol-Utrecht-Nijmegen en Breda-Eindhoven staan nu op de rol.

Bij een helikopterongeluk in de Amerikaanse staat Californië zijn drie mensen omgekomen: Kort na het opstijgen stortte de helikopter neer in een woonwijk, tegen een huis.

Een man uit de Amerikaanse staat Louisiana is vrijgekomen nadat hij bijna veertig jaar onterecht in de cel heeft gezeten: Malcolm Alexander (58) werd in 1979 tot levenslang veroordeeld voor verkrachting.