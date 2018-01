Brand na ramkraak op supermarkt in Amstelveen

Bij een supermarkt in Amstelveen is brand uitgebroken na een ramkraak op een pinautomaat. De daders hebben de auto die werd gebruikt in brand gestoken, meldt NH Nieuws. Ze zijn nog voortvluchtig.

Rond 04.00 uur was de brand onder controle. Hoewel er veel woningen rond de supermarkt zijn, hoefde niemand zijn huis uit. Er zijn geen gewonden gevallen. Ook is er geen gevaar meer voor omwonenden.

Het is niet duidelijk of de daders iets buit hebben gemaakt. Bij daglicht moet duidelijk worden hoe groot de schade is.