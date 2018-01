Vijf vrouwen klaagden over handtastelijke burgemeester Oosterhout

Vijf vrouwen binnen de gemeente Oosterhout zeggen te zijn lastiggevallen door de afgetreden burgemeester Stefan Huisman. Dat bleek vanavond tijdens een zitting van de gemeenteraad, waar Omroep Brabant bij was. De vrouwen zouden geen aangifte doen.

Afgelopen vrijdag diende de burgemeester zijn ontslag in vanwege "grensoverschrijdend gedrag". De VVD'er geeft toe dat hij tijdens een personeelsborrel van de gemeente eind vorige maand te ver is gegaan. Hij had te veel gedronken.

Twee vrouwen hadden na het feest melding gedaan van het gedrag van de burgemeester. De gemeentesecretaris is met de verhalen aan de slag gegaan en heeft er een rapport van gemaakt. Inmiddels hebben dus vijf vrouwen zo'n melding gedaan. Twee van de vijf vrouwen verklaren over incidenten van vóór de kerstborrel.

Huisman was sinds mei 2009 burgemeester van Oosterhout.