Vrijspraak gevraagd voor Decembermoorden-verdachte Boerenveen

Op de tweede dag waarop in Paramaribo de advocaten van de verdachten van de Decembermoorden hun pleidooi mogen houden, is vrijspraak gevraagd voor Etienne Boerenveen.

Tegen de voormalige militair is een celstraf geëist van 20 jaar voor zijn deelname op 8 december 1982 aan het martelen en executeren van 15 tegenstanders van het toenmalige regime van Desi Bouterse. Bouterse, die nu president van Suriname is, is de hoofdverdachte in het strafproces.

'Bewijs ontbreekt'

Volgens Frank Truideman, de advocaat van Boerenveen, ontbreekt er bewijs bij alle tenlasteleggingen. De strafeis tegen zijn cliënt is gebaseerd op getuigenverklaringen, maar die zijn volgens Truideman onbetrouwbaar. Het gerechtelijk vooronderzoek begon pas in november 2000.

"Er zitten 18 jaren tussen de gebeurtenissen en de eerste getuigenverhoren. Het is niet waarschijnlijk dat de geheugens van alle getuigen zo goed zijn dat ze na zo'n lange tijd betrouwbare informatie kunnen produceren," vindt de raadsman.

Truideman voerde verder aan dat uit geen enkele verklaring blijkt dat Boerenveen heeft meegewerkt aan een, zoals de aanklager omschreef, allesomvattend en goed voorbereid plan. Voor de beschuldiging 'moord met voorbedachten rade' ontbreekt dan ook elk bewijs, zegt Truideman.

Etienne Boerenveen is op dit moment president-commissaris bij het vooraanstaande staatsbedrijf Staatsolie. Hij werd in 1986 in de VS gearresteerd wegens drugshandel en zat daarvoor een gevangenisstraf uit. Ook in Nederland werd hij van drugshandel beschuldigd, maar de zaak werd geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

Ernstig ziek

De zaak tegen verdachte Arthy Gorré is op verzoek van zijn advocaat John Kraag tot nader order uitgesteld. Volgens Kraag is Gorré ernstig ziek en kan hij niet met zijn cliënt overleggen.

Gorré is een van de leden van de zogenaamde 'Groep van 16', de 16 militairen die onder leiding van Desi Bouterse in 1980 de macht in Suriname overnamen. Na de terugkeer van de democratie gaf Gorré een aantal jaren leiding aan het Surinaamse leger. Ook tegen hem is 20 jaar celstraf geëist.