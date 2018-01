Oppositieleider Kenia legt 'presidentiële' eed af

De Keniaanse oppositieleider Raila Odinga is vandaag ten overstaan van 10.000 aanhangers bij wijze van protestactie beëdigd als president. Hij demonstreert hiermee tegen de nieuwe termijn van president Uhuru Kenyatta, die vorig jaar de verkiezingen won na maanden van gewelddadige botsingen. Volgens Odinga en zijn aanhang is de huidige regering onwettig.

In zijn 'eed' in de hoofdstad Nairobi zwoer Odinga, met zijn hand op de Bijbel en onder toeziend oog van veiligheidstroepen, dat hij de natie "als volkspresident" zou beschermen. Odinga maakte geen politieke plannen bekend.

De Keniaanse regering had de ceremonie van tevoren als 'landverraad' betiteld. De regering haalde de tv- en radiozenders die de symbolische inhuldiging uitzonden uit de lucht en verklaarde de oppositiegroep van Odinga tot criminele organisatie om de weg vrij te maken voor arrestaties van oppositieleden. Voor landverraad kunnen Kenianen de doodstraf krijgen.

President Kenyatta werd in augustus uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Het hooggerechtshof verklaarde die overwinning echter ongeldig. Aan de nieuwe verkiezingen in oktober deed Odinga uit protest niet mee, waarna Kenyatta met ruime meerderheid werd herkozen. In november werd hij in een gespannen sfeer ingehuldigd in Nairobi.