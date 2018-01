Zeeuwse 'strand-traditie' en Paasgebruiken Denekamp op erfgoedlijst

Straorijden, een evenement in Zeeland waarbij versierde paarden voor de eerste keer in het jaar het strand op gaan en door de zee lopen, komt op de lijst van Nederlands immaterieel erfgoed. Ook de Paasgebruiken in Denekamp (Overijssel) komen op de lijst.

Straorijden, ook wel Straô of Straô rieen, is een jaarlijks terugkerende feestdag op het eiland Schouwen-Duiveland. Zes dorpen doen eraan mee, meldt Omroep Zeeland, op verschillende dagen in februari of maart.

Het hoogtepunt van het Straô is volgens het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland het wassen van de paardenvoeten in zee. De ruiter blijft tijdens de rit op het paard zitten.