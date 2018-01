Overleden vrachtwagenchauffeur in Moerdijk mogelijk mishandeld

De politie onderzoekt de dood van een Poolse vrachtwagenchauffeur, dit weekend in Moerdijk. Hulpverleners gingen ervan uit dat hij onwel was geworden. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. Nu blijkt dat de Pool mogelijk is mishandeld voor zijn dood.

De 47-jarige chauffeur werd zondag bewusteloos in zijn vrachtwagen gevonden op een parkeerplaats. De politie wil nu weten wie daar zijn geweest tussen zaterdag 18.00 uur en zondag 14.00 uur. Ook hoopt de politie dat mensen dashcambeelden hebben van de parkeerplaats.

Waarom de politie denkt dat de man mogelijk is mishandeld, wordt volgens Omroep Brabant niet bekendgemaakt, omdat het onderzoek nog loopt.