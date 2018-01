Vals alarm Hawaï door medewerker die dacht dat raket in aantocht was

Het misverstand ontstond volgens de onderzoekers doordat een leidinggevende van de nachtploeg besloot de opkomende ploeg te testen met een oefening, zegt het rapport.

De chef van de dagploeg was van die alertheidsoefening op de hoogte, maar nam aan dat die bedoeld was voor de mensen die 's nachts hadden gewerkt. Daardoor ontstond een misverstand in de aansturing.

Bij de oefening werd vervolgens een standaardprocedure in gang gezet. Onderdeel was het afspelen van een opname waarin werd gewaarschuwd voor een kernaanval op Hawaï. In de boodschap werd gezegd dat het een oefening was ("Exercise, exercise, exercise") maar er kwam ook de zinsnede in voor: "Dit is geen oefening" ("This is not a drill").

Een van de aanbevelingen uit het voorlopige rapport is dat de teksten die worden gebruikt bij oefeningen nog eens onder de loep worden genomen. Er moet duidelijker uit naar voren komen dat er geen sprake is van een echte calamiteit.