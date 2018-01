Wiebes: intrekking Shell verandert niets aan aansprakelijkheid NAM

De mogelijkheid voor aardbevingsgedupeerden in Groningen om hun schade vergoed te krijgen, verandert niet door de intrekking van de aansprakelijkheidsverklaring voor de NAM door Shell. Dat zegt minister Wiebes van Economische Zaken in een brief aan de kamer.

Dit weekend kwam naar buiten dat Shell niet meer aansprakelijk is voor schulden van de NAM. De zogeheten 403-verklaring waardoor dit was geregeld trok Shell vorig jaar juni in. Dat leidde tot verontwaardigde reacties.

"De verplichting tot het vergoeden van aardbevingsschade ten opzichte van gedupeerden in Groningen, is een wettelijke verplichting van NAM. Die verplichting van NAM zelf wordt niet geraakt door de intrekking van de 403-verklaring", aldus Wiebes.

Volgens Wiebes was Shell voor de intrekking van de aansprakelijkheidsverklaring al alleen aansprakelijk voor schulden van de NAM die voortvloeiden uit contracten en niet die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen van de NAM, zoals het vergoeden van aardbevingsschade. Want die aansprakelijkheidsverklaring heeft alleen betrekking op contracten.

Shell bereid tot garanties

Eerder vandaag kwam Shell zelf met een verklaring: het bedrijf is bereid garanties af te geven dat het als aandeelhouder alles zal doen om de NAM te steunen bij het nakomen van haar verplichtingen. Ook bij kosten die voortvloeien uit het nieuwe schadeprotocol waar nu aan gewerkt wordt.

"Er mag geen twijfel bestaan bij gedupeerden in Groningen dat hun schade zal worden vergoed en dat er voldoende financiƫle middelen zijn om de versterkingsopgave uit te voeren, nu en in de toekomst", aldus Wiebes.

"De financiƫle verantwoordelijkheid van de aandeelhouders voor NAM is altijd onderdeel geweest van het gasgebouw. Shell, ExxonMobil en ook NAM hebben zich als partners in het gasgebouw in de langjarige samenwerking met de Staat aan hun afspraken gehouden en zijn hun verplichtingen altijd nagekomen."