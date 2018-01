Glee-acteur Mark Salling (35) dood aangetroffen

De Amerikaanse acteur en zanger Mark Salling, vooral bekend door zijn rol in de tv-serie Glee en vanwege het bezit van kinderporno, is op 35-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt zijn advocaat tegenover AP. De doodsoorzaak is niet officieel bekendgemaakt. Volgens Amerikaanse media heeft hij zelfmoord gepleegd. Salling deed vorig jaar al een zelfmoordpoging.

Vorig jaar bekende de acteur in het bezit te zijn geweest van kinderporno. Bij een doorzoeking in zijn woning werden meer dan 50.000 kinderpornografische afbeeldingen op zijn computer gevonden.

In de hitserie Glee, over een groep jongeren die een koor begint op hun school, speelde Salling de rol van de rebelse Noah 'Puck' Puckerman. De serie stopte in 2015.

Salling zou op 7 maart zijn vonnis horen. In 2013 overleed een andere Glee-acteur, Cory Monteith, op 31-jarige leeftijd aan een overdosis.