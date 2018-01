Nuenen gedwongen tot fusie met Eindhoven

De gemeente Nuenen wordt als het aan de provincie Noord-Brabant ligt gedwongen tot een fusie met het nabijgelegen Eindhoven. Volgens de provincie is Nuenen nauwelijks in staat om zelfstandig te blijven.

In een verklaring oordeelt de provincie snoeihard over de politieke cultuur in het Brabantse dorp van 22.000 inwoners. Het samenspel tussen raad en college is al jaren gebrekkig, zo oordeelt de provincie. Het provinciale bestuur verwacht niet dat dit de komende jaren beter wordt.

Ook bedrijven en maatschappelijke instellingen in de regio oordelen negatief over de bestuurskracht van Nuenen, zo blijkt uit een onderzoek.

Tweede Kamer beslist

Er wordt al langer gekeken naar herindeling van de randgemeenten rond Eindhoven. Zo ook naar Son en Breugel: die gemeente mag zelf beslissen over een fusie met Eindhoven. Volgens de provincie is men daar wel in staat om zelfstandig verder te gaan.

Son en Breugel wil wel met Nuenen samengaan, maar niet met Eindhoven. Maar de provincie ziet een samengaan van Nuenen met Son en Breugel niet zitten, omdat de inwoners van Nuenen meer gericht zijn op Eindhoven dan op Son en Breugel.

Dat de provincie Noord-Brabant wil dat Nuenen en Eindhoven gaan fuseren, betekent niet dat dit ook gaat gebeuren. Er wordt een plan voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en uiteindelijk beslist de Tweede Kamer.

Respectloos

Maarten Houben, de burgemeester van Nuenen, noemt de kritiek van de provincie op het gemeentebestuur respectloos. "De provincie weet als geen ander dat wij de afgelopen jaren keihard gewerkt hebben aan het verbeteren van de bestuurskracht en de financiƫle positie van de gemeente."

De burgemeester wil dat Nuenen zelf over een fusie beslist en niet onder dwang van de provincie, meldt Omroep Brabant. "Wij willen fuseren. Dat is het probleem niet."