Nederlandse ambassadeurs reizen veel en wonen mooi

"Je leert een land pas echt goed kennen als je rondreist", vindt Renée Jones-Bos, de Nederlandse ambassadeur in Moskou. Waar dat nuttig is, probeert ze dan ook zoveel mogelijk te reizen.

Zo raakt ze geregeld in een gesprek over MH17 verzeild. "Je komt altijd op bezoek bij de gouverneur van een regio. Die zegt dan dat onze politieke betrekkingen ingewikkeld zijn. En dat beaam ik dan, want dat is ook zo. Vervolgens zeggen ze dat Moskou daar eigenlijk over gaat en dan gaan we de andere zaken bespreken."

"We hebben in Rusland een paar regio's geselecteerd waar we iets kunnen toevoegen. Bijvoorbeeld voor onze bedrijven." Jones-Bos trok onlangs naar Tomsk in Siberië en daar bleken ze heel geïnteresseerd in het concept 'slimme stad', waarbij je een stad beheert met informatietechnologie. "Dus wij namen architecten mee en daar zijn concrete deals uit gekomen."

Jones-Bos is in Nederland voor de jaarlijkse ambassadeursconferentie. Samen met haar collega's Henne Schuwer (VS) en Ed Kronenburg (China) was ze te gast bij NOS Met het Oog op Morgen.