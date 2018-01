Advocaat wil uitwijzing westerlingen om 'dirty dancing'

De tien westerlingen, onder wie een Nederlander, die in Cambodja zijn vastgezet om wat de politie noemde "pornografisch dansen", moeten volgens hun Cambodjaanse advocaat geen gevangenisstraf krijgen, maar het land uit worden gezet.

De advocaat erkende dat de tien de plaatselijke morele grenzen hebben overschreden, maar dat een gevangenisstraf daarvoor niet de geëigende straf is.

Een verzoek van de advocaat om de groep vrij te laten omdat de acht mannen en twee vrouwen geen misdrijf hebben gepleegd en geen pornografie hebben geproduceerd, is door justitie afgewezen.

Angkor Wat

De politie arresteerde donderdag een grote groep mensen in een café in de plaats Siem Reap, nabij het befaamde tempelcomplex Angkor Wat, wegens het aannemen van seksueel getinte poses bij het dansen. In eerste instantie werden zo'n 90 mensen aangehouden.

Behalve uit Nederland komen de arrestanten uit Groot-Brittannië, Canada, Noorwegen en Nieuw-Zeeland. Van het dansen zijn foto's verspreid.

De advocaat zegt dat er nog geen aanklacht tegen de tien is geformuleerd. Hij heeft zijn cliënten nog niet kunnen bezoeken, en weet dus niet onder welke omstandigheden ze vastzitten.