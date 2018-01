Jeugdzorg verbeterd, maar hulpzoekers weten de weg niet

Drie jaar na de invoering van de Jeugdwet die het allemaal simpeler moest maken, vinden ouders en jongeren het nog steeds moeilijk om de jeugdhulp te krijgen die zij nodig hebben. Dat blijkt uit een tussenevaluatie van de wet die de verantwoordelijkheid bij de gemeenten legt. Vooral gezinnen "in een kwetsbare positie" hebben moeite om de weg te vinden.

Volgens minister De Jonge was de nieuwe Jeugdwet hard nodig. Voor 2015 waren er "veel te veel bestuurslagen bij de jeugdhulpverlening betrokken", zegt hij. "Rijk, provincies, gemeenten, et cetera. Iedereen had iets te zeggen, het geld kwam uit allerlei potjes en de zorg was allemachtig versnipperd. Als iedereen een beetje verantwoordelijk is, is uiteindelijk niemand verantwoordelijk."

Wachtlijsten

De wet heeft veel verbeterd, vindt de minister. Volgens hem is het goed dat er nog maar één bestuurslaag verantwoordelijk is voor de jeugdzorg en blijken gemeenten goed te kunnen aansluiten bij de vragen die er spelen. "Met de decentralisatie is een goede beweging in gang gezet", zegt hij "Maar jongeren en ouders ervaren dat niet altijd." Zij weten vaak niet waar zij terechtkunnen met hun vragen.

Uit de evaluatie blijkt dat een op de drie ouders daar veel moeite mee heeft en dat het dan vooral gaat om ouders van gezinnen waar meerdere problemen spelen. De Jonge vindt dat dit moet veranderen. "Dat betekent dat we kinderen en hun ouders bij de hand nemen en niet laten verzanden in hun zoektocht naar de juiste zorg, het liefst zo dicht mogelijk bij huis. Dat betekent dat we af moeten van onnodige administratie en dat instellingen transparant moeten zijn over hun wachtlijsten."