Nepmedewerkers belastingdienst tilden ondernemers voor miljoenen

In Arnhem zijn bij invallen door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) zes mannen opgepakt in een onderzoek naar oplichting van ondernemers. De verdachten, tussen de 20 en 39 jaar, zouden bij een bende horen waarvan de leden zich voordeden als medewerkers van de Belastingdienst. In totaal zijn zeker 170 ondernemers voor ruim twee miljoen het schip in gegaan, zegt de FIOD.

De criminelen belden middenstanders met de mededeling dat er belastingschulden en boetes openstonden. De slachtoffers moesten direct duizenden euro's overmaken, anders werd zogenaamd beslag gelegd op hun tegoeden.

Geldezels

Om het geld te incasseren, maakte de bende gebruik van een groot aantal geldezels. Dat zijn mensen die hun bankrekening en pinpas, al dan niet gedwongen, beschikbaar hebben gesteld aan criminelen. Volgens de FIOD zijn in deze zaak meer dan 230 geldezels betrokken. Sommigen zouden zijn bedreigd met een vuurwapen om te zorgen dat ze meewerkten.

De door de bende benaderde ondernemers moesten een bedrag overmaken naar de rekeningen van deze geldezels. De criminelen namen het geld zo snel mogelijk op. Dat gebeurde vaak al tijdens het telefoongesprek met de middenstanders.

'Belscript'

De FIOD heeft op vijf plekken in Arnhem huiszoeking gedaan. Daarbij is beslag gelegd op geld, administratie, bankpassen en een auto. Ook is een zogenoemd belscript gevonden, waarin staat uitgeschreven hoe de oplichters het gesprek met de slachtoffers moesten voeren.

Enkele tientallen geldezels zullen de komende dagen worden aangehouden, zegt de FIOD. De rest krijgt een oproep om zich te melden voor verhoor.