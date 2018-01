Barbie na zelfmoordpoging: het gaat beter met me, alles komt goed

"Ondanks alles gaat het nu een stuk beter." Barbie heeft in een interview met Privé iedereen bedankt voor de steun. Ook heeft de realityster bevestigd dat de overdosis van een paar weken geleden een zelfmoordpoging was.

"Ik heb heel veel rust en heel veel steun gehad van mensen. Alle lieve berichten hebben me heel erg goed gedaan", zegt de 28-jarige Samantha de Jong, zoals haar echte naam is, in een video.

Bijna drie weken geleden werd De Jong na een overdosis opgenomen in het ziekenhuis. Haar familie kwam een paar dagen later naar buiten met een verklaring. Daarin werd niet duidelijk dat het incident een zelfmoordpoging betrof, daar komt de realityster nu voor het eerst mee naar buiten.

"De avond van tevoren was ik al met een rotgevoel naar bed gegaan. Vanbinnen was ik eigenlijk al dood, zo'n gevoel", vertelt De Jong in het interview. "Overal las ik dat ik een slechte moeder ben en de hoer speel. Ik kon daar niet meer mee omgaan."