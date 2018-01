Zweedse aanklager wil levenslang voor aanslagpleger Stockholm

De Zweedse openbaar aanklager wil dat de man die in april met een vrachtwagen inreed op het winkelend publiek in het centrum van Stockholm de rest van zijn leven in de gevangenis slijt. De uit Oezbekistan afkomstige Rakhmat Akilov doodde bij de aanslag in de Zweedse hoofdstad vijf mensen en verwondde er veertien.

Hem wordt door het Openbaar Ministerie onder andere terrorisme ten laste gelegd. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint volgende maand.

Geheugenkaart met IS-materiaal

Akilov reed in een gestolen vrachtwagen met hoge snelheid door een winkelstraat. De truck kwam tot stilstand tegen een warenhuis. In de aanklacht staat dat onderzoekers op een geheugenkaart materiaal hebben gevonden dat gekoppeld kan worden aan de islamitische terreurgroep IS.

Er stonden onder meer video's op waarin Akilov zijn steun aan de terreurorganisatie uitspreekt en propagandafilms van IS waarin mensen werden geëxecuteerd. De Oezbeekse inlichtingendienst had al eerder gewaarschuwd dat de man door IS was gerekruteerd.

Hij zou in een aantal chatgesprekken aan IS hebben aangeboden om in hun naam een aanslag te plegen. Onduidelijk is met wie Akilov die chatgesprekken voerde en of er direct contact is geweest met de terreurorganisatie.

Zelfgemaakte bom

In de vrachtwagen die Akilov gebruikte, explodeerde een zelfgemaakte bom. Die was gevuld met schroeven en andere kleine metalen voorwerpen. De ontploffing beschadigde de truck behoorlijk, maar eiste geen extra levens.

Akilov werd een paar uur na de aanslag opgepakt. Hij heeft schuld bekend en is de enige verdachte in de zaak. De politie was voorafgaand aan de aanslag op zoek naar hem om hem uit te zetten.