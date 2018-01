'Oordeel niet, maar heb compassie met verwarde mensen'

Door de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg, is op veel plaatsen de zorg voor verwarde mensen niet goed geregeld. Daardoor is er vaak te weinig zicht op de probleemgroep, waardoor preventie en begeleiding ontbreekt en problemen pas worden opgemerkt als de situatie escaleert. Ook zijn er lange wachttijden bij veel ggz-instellingen, waardoor iemands situatie van kan verergeren voordat er hulp komt.

Walravens pleit ervoor om verwarde mensen zo lang mogelijk in de samenleving te houden. Dat kan met behulp van politie, de ggz en hulpinstanties, maar voor een zorgvuldige aansluiting bij de persoon ziet hij ook een rol voor de lokale bakker, slager en buurtbewoners. "Als iemand zichzelf verliest, moet je diegene aandacht geven. Iedereen heeft recht op een struikelblok, maar niemand heeft recht op zijn ondergang." Pas als iemand een gevaar is voor zichzelf en anderen, is er beveiligde zorg nodig, vindt Walravens.

Oorlogstrauma

Als voorbeeld geeft hij een situatie in zijn eigen straat, waar een oorlogsveteraan voor veel overlast zorgt. "Iedereen zit vol oordeel, maar er was geen 'ontmoeting' met deze man." Walravens besluit zich in hem te verdiepen en komt er achter dat de man vreselijke dingen heeft meegemaakt tijdens de Joegoslavië-oorlog. Door zijn verhaal ook met de andere buren en de wijkagent te delen, is er meer begrip ontstaan en helpen de buren elkaar op het moment dat de overlast groot is.

Walravens hoopt dat er een kentering komt in hoe de samenleving tegen verwarde mensen aankijkt, zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. Dat ze niet langer worden benaderd als agressievelingen die 'weg moeten', maar dat hun onmacht wordt gezien. "Deze groep heeft veiligheid nodig en een handreiking. Je hoopt, dat als ze weer de samenleving in stappen, er 17 miljoen mensen klaarstaan om ze te ondersteunen."