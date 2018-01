Ook Groningse boeren nu 'samen sterk' tegen aardbevingsschade NAM

Ook de familie Stollenga, die een akkerbouwbedrijf bezit, heeft veel schade door de aardbevingen. Niet alleen hebben ze scheuren in de muren, er zijn ook andere problemen. "Onze schuur is niet meer groot genoeg, dus die willen we slopen. We hadden daar al een vergunning voor, maar nu worden we tegengehouden door de sloopverordening in Groningen. Er zouden al te veel panden zijn gesloopt door de NAM. We willen als boer dit gebied economisch vooruit helpen, maar zo kom je niet verder."

Ook initiatiefnemer Kuipers zegt dat verandering echt nodig is. "Wij Groningers zijn trots. Normaal lossen we problemen binnen de familie op, maar dat lukt nu niet meer. Samen staan we nu sterk."