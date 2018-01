Wekdienst 30/1: donor-debat Eerste Kamer en Trumps State of the Union

Wat heb je gemist?

De Amsterdamse dominee Nico ter Linden is overleden. De 81-jarige Ter Linden overleed afgelopen weekend. Hij was vanaf de jaren 70 bijna twintig jaar de voorganger van de protestantse Westerkerk in Amsterdam.

Ander nieuws uit de nacht:

• De ontvoerde peuter Insiya moet terug naar Nederland. Een rechtbank in India heeft bepaald dat het 3-jarige meisje voor 27 maart aan haar moeder moet worden overgedragen. Dat schrijft de Telegraaf. Insiya werd in september 2016 ontvoerd en is bij haar vader in India.

• Kledingwinkels en schoenenzaken hebben vorig jaar goede zaken gedaan. Modezaken boekten een gemiddelde omzetstijging van bijna 5 procent. Vooral de herenkleding en schoenenwinkels deden het boven verwachting goed.

• Ieren mogen eind mei stemmen over het versoepelen van de abortuswetgeving. De wetgeving daar is de strengste in Europa. Abortus mag er alleen als het leven van de moeder in gevaar is.

• De laatste overlevende van de gevangenisopstand in vernietigingskamp Sobibor is overleden. Deze Oekraïner, Arkadi Waispapir, was 96 jaar. In 1943 werd hij naar Sobibor gedeporteerd, nadat hij door de Duitsers gevangen was genomen.