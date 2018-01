'Indiase rechtbank stuurt ontvoerde peuter Insiya naar Nederland'

De ontvoerde peuter Insiya moet terug naar Nederland. Dat heeft een rechtbank in India gisteren bepaald, schrijft De Telegraaf. Het 3-jarige meisje moet voor 27 maart aan haar moeder worden overgedragen.

Insiya werd eind september 2016 in Amsterdam gekidnapt. Het meisje is bij haar vader Shehzad Hemani in de Indiase stad Mumbai. Hij strijdt met de moeder over haar voogdij.

De moeder van Insiya, Nadia Rashid noemt het Indiase vonnis een enorme doorbraak. "Een door mij aangespannen zaak bij de familierechtbank in India heb ik gewonnen. Het vonnis werd me door mijn advocaat in India voorgelezen", zegt ze tegen de krant.

Uitleveren

Vorige maand bepaalde een Nederlandse rechter ook al dat Insiya terug naar Nederland moet komen. De vader twitterde toen dat een Nederlandse rechterlijke uitspraak "niets betekent" in zijn land.

India weigerde eerder een verzoek van het Nederlandse OM om Hemani uit te leveren. Naast de vader zijn er zes andere verdachten in de ontvoeringszaak.