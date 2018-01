Limburgs museum en onderzoekers botsen over 'nep-aquarel' van Hitler

"Hermine Hoffman was een oudere, rijke bewonderaarster van Hitler, die hem bemoederde, maar er is geen enkele aanwijzing dat zij hem al in 1920 kende. Dat verhaal komt uit de duim van de vervalser", zegt Droog. "En waarom zou iemand een boekstempel en een factuur achter een aquarel plakken?"

Nazi-memorabilia

Eyewitness kocht de aquarel van een verkoper die het werk uit eigen beweging aanbood. Hij had hem zelf in 2014 bij veilinghuis Hermann Historica in München gekocht. Volgens de tekst die het veilinghuis erbij leverde, correspondeerde Hermine Hoffmann al in 1916 met Hitler, toen hij diende in de Eerste Wereldoorlog. Ook zou zij toen sokken voor hem hebben gebreid. Het staat echter vast dat Hitler nooit post van het thuisfront ontving, zegt Droog.

Museumdirecteur Seelen noemt dat pertinent onjuist. Hij heeft scans van brieven van Hitler uit 1916 aan Hoffmann, die hij heeft gekregen van het handelshuis Helmuth Weize, dat de nalatenschap van Hoffmann verkocht.

Droog zegt dat vervalsers dit soort valse informatie er vaak bij leveren om hun werk echt te laten lijken. Veilinghuis Hermann Historica grossiert volgens hem in de verkoop van valse nazi-memorabilia.

Oplichter

Navraag bij het veilinghuis leerde Droog en Van den Born dat de aquarel in 2014 voor 1140 euro verkocht werd. Ook dat wijst er volgens hen op dat het een vervalsing is. Zowel het veilinghuis als de koper moet volgens hen hebben geweten dat het een nep-Hitler was, want de marktprijs voor aan Hitler toegeschreven werken is de laatste jaren veel hoger. Zo bracht een andere aan Hitler toegeschreven aquarel in 2014 maar liefst 130.000 euro op.

Seelen zegt dat zijn aquarel in 2014 niet voor 1140 euro werd afgehamerd, maar voor 19.000 euro, en dat hij "er een klein beetje meer voor betaald" heeft. Het bedrag van 19.000 euro heeft het veilinghuis op internet gezet.

Als twee druppels water

Droog voegt eraan toe dat een museumdirecteur had moeten weten dat alle Hitlers die na 1945 zijn opgedoken, vals zijn. Slechts van vijf aquarellen staat vast dat ze echt zijn. Vier daarvan werden als oorlogsbuit meegenomen door het Amerikaanse leger bij Hitlers fotograaf Heinrich Hoffmann en liggen nu in Washington. De vijfde kwam in handen van een Italiaanse verzetsstrijder en ligt nu in Florence.