Boetes voor muizenpoep in Rotterdamse Markthal

Er is ongedierte in de Rotterdamse Markthal. Bij negentien voedselstalletjes zag de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vandaag ongedierte of sporen daarvan, zoals uitwerpselen.

Het gaat vooral om muizen. Aanleiding voor de controle was een recente spoedsluiting van een kraampje na muizenoverlast.

Ernstigere overtredingen

Bij zeventien stalletjes werden "hygiƫnevoorschriften niet nauw genomen", meldt de NVWA. Zo moet voedsel op een veilige manier bewaard worden en moeten de apparaten en werkbanken schoon zijn.

Bij dertien van de 36 geconstateerde overtredingen krijgen de ondernemers een boete of andere sanctie, omdat die overtredingen "ernstiger of herhaald" waren. De andere overtreders kregen een waarschuwing.

In totaal inspecteerde de NVWA vandaag 76 bedrijven in de Markthal.