FBI-onderdirecteur McCabe per direct weg

De tweede man van de FBI, Andrew McCabe, is per direct vertrokken. Hij zou in maart met pensioen gaan. Volgens Amerikaanse media is hij onder druk opgestapt, of weggestuurd. Het was geen geheim dat president Trump niet op hem gesteld was.

McCabe was betrokken bij het onderzoek naar de e-mails van Hillary Clintons privé-server. De uitkomst was dat Clinton geen strafbare feiten had gepleegd en dat ze niet werd vervolgd.

Hij werkte ook mee aan het onderzoek naar Russische beïnvloeding van de door Trump gewonnen presidentsverkiezingen.

De vrouw van McCabe deed een poging om voor de Democraten in de Senaat te komen. Onlangs bleek dat ze campagnegeld kreeg van een fonds dat banden heeft met Hillary Clinton.

Weerzin

President Trump stak zijn weerzin tegen McCabe nooit onder stoelen of banken. Zo vroeg hij zich op Twitter af wanneer McCabe met pensioen zou gaan. Minister Sessions van Justitie wilde dat FBI-directeur Wray McCabe zou ontslaan, maar Wray weigerde.

Het Witte Huis zegt dat het niets met het vertrek van McCabe te maken heeft. Volgens een woordvoerder staat de president er helemaal buiten.

Andrew McCabe is de tweede hoge FBI-functionaris die het veld ruimt. Vorig jaar mei ontsloeg Trump FBI-directeur Comey, ook naar aanleiding van het onderzoek naar de e-mails van Clinton. Comey werd vervangen door Wray.