Mogelijk onveilige Gelderse galerijflats niet onderzocht

In Arnhem, Ede en Nijmegen staan zo'n veertig galerijflats van voor 1975 met mogelijk onveilige balkons en galerijvloeren, meldt Omroep Gelderland na onderzoek. Bij lang niet alle flats is bijtijds het onderzoek gedaan dat de regering had verplicht.

In mei 2011 stortten de galerijen van vijf woonlagen van een flat in Leeuwarden naar beneden. Minister Blok voor Wonen verplichtte vervolgens eigenaren van dit type flats om een onderzoek te laten doen door onafhankelijke deskundigen.

Het gaat om flats van voor 1975 die uitstekende balkons en galerijvloeren hebben. Deze zijn gemaakt van betonplaten en gewapend met staal. De vloeren worden aan de onderkant niet ondersteund door bijvoorbeeld een kolom en de kwaliteit van het beton is vaak slechter dan tegenwoordig. Omdat de constructies in de loop der tijd mogelijk zwak zijn geworden, wilde de minister dat alle flats die volgens deze constructie waren gebouwd, werden onderzocht.

Deadline

De minister vroeg gemeenten toe te zien op de onderzoeken en de afmelding ervan. Maar uit het onderzoek van de regionale omroep blijkt nu dus dat lang niet al die uitslagen binnen zijn. De deadline liep een half jaar geleden af. Het gaat om honderden woningen.

Van de vijf grote Gelderse gemeenten beschikken er slechts twee over alle verplichte onderzoeken naar de bouwveiligheid van de tientallen jaren oude flats. Dat zijn Apeldoorn en Doetinchem.

Arnhem het slechtst

Arnhem komt het slechtst uit het onderzoek. De gemeente schreef 71 particuliere eigenaren aan; bij 22 flats kan sprake zijn van gevaarlijke constructies. In elf gevallen waren maatregelen nodig, maar het is niet duidelijk of die getroffen zijn. Woningcorporaties zijn nog niet benaderd.

De gemeente Ede heeft nog geen enkel onderzoeksrapport binnen. Ambtenaren gaan de eigenaren aanschrijven en wijzen op de onderzoeksplicht.

Nijmegen heeft zeventien eigenaren aangeschreven. In zes gevallen is nog niet duidelijk of er sprake is van een risico voor de veiligheid. Eén eigenaar heeft niet gereageerd; daar gaat de gemeente tot bestuursdwang over.