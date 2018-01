EU trekt nepnieuws-beschuldiging GeenStijl in

GeenStijl wordt door de EU niet langer beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. Vorige week bleek dat een GeenStijl-artikel op de website EUvsdisinfo.eu stond. Op die website staat een lange lijst artikelen die volgens de EU leugens bevatten die door Rusland zijn verspreid.

De taakgroep achter de website heeft het GeenStijl-artikel vandaag verwijderd. Een woordvoerder van de taakgroep zegt tegen de NOS dat het er nooit op had moeten staan. De fout zou te wijten zijn aan een vertaalfout.

Vorige week zei een EU-woordvoerder tegen Villamedia dat er mensen "met Nederlandse taalvaardigheden in het team zitten". Dit was als antwoord op een vraag over de schrijfstijl van het weblog. Ook zei de woordvoerder dat het team ondersteuning kan krijgen van vertaaldiensten van de EU en Nederlandse collega's binnen EU-instellingen.

Een artikel van The Post Online dat eerder nog op EUvsdisinfo.eu stond, is ook verwijderd. Daar zou, net als in het artikel over GeenStijl, een vertaalfout aan de basis liggen van de melding op de website.

Corrupt en fascistisch

Op de EU-website stond dat GeenStijl had geschreven dat Oekraïne een erg corrupt en fascistisch land is. In werkelijkheid stond in het artikel dat er een "(latente) fascistische politieke onderstroom" in het land aanwezig is.

GeenStijl eiste vrijdag via een advocaat dat het artikel van de website met meldingen van nepnieuws wordt verwijderd. Daarnaast wil GeenStijl dat er vier weken lang op de voorpagina van EUvsdisinfo.eu een correctie komt te staan. Op die laatste eis gaat EUvsdisinfo.eu vandaag niet in.

GeenStijl zegt in een reactie "geduldig" te wachten tot de rectificatie alsnog zal verschijnen. De website heeft de werkgroep tot woensdag de tijd gegeven.

The Post Online en publicist Chris Aalberts, die het artikel schreef dat op de Europese lijst terechtkwam, "sluiten een juridisch vervolg tegen de Europese Commissie niet uit", staat op de nieuws- en opiniewebsite.

'Wel leugens door De Gelderlander en BNN-VARA'

Een artikel van De Gelderlander en een radiogesprek dat werd uitgezonden door BNN-VARA blijven wel op EUvsdisinfo.eu staan. Ook op deze meldingen van de werkgroep was veel kritiek in Nederland, maar volgens EUvsdisinfo zijn via deze media wel degelijk leugens verspreid.