NCTV Schoof: DDoS-aanvallen geavanceerder dan eerder

Land, crimineel of whizzkids

Een beveiligingsbedrijf heeft in de media gezegd dat de aanvallen van computerservers in Rusland komen, maar dat kan Schoof niet bevestigen. "Daar is geen zinnig woord over te zeggen. Het is niet onze grootste zorg, ook niet van de banken. Het probleem moet worden opgelost en er moet worden gezorgd dat de verdediging up-to-date is. Het kan een land zijn, maar ook een crimineel of een groepje whizzkids. Het is veel te vroeg om daar uitspraken over te doen."

De aanvallen hoeven ook niet uit dezelfde hoek te komen. "Het kan ook zijn dat een aanval andere mensen op ideeën brengt en dat zij meeliften op de DDoS-aanvallen."