De man die donderdagnacht werd neergestoken tijdens een ruzie in Amsterdam is aan zijn verwondingen overleden.

Het gaat om een 56-jarige man uit Duitsland. Hij had in een woning in het centrum ruzie gekregen met een 25-jarige landgenoot, die hem neerstak. De politie schoot tijdens de ruzie op de 25-jarige Duitser, die ter plekke overleed.

De mannen waren bekenden van elkaar, zij hadden de woning in Amsterdam samen gehuurd.